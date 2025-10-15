福山市のコンビニエンスストアで起きた強盗未遂事件で、容疑者の男が15日逮捕されました。逮捕されたのは、福山市の無職の20歳の男です。警察によると、男は14日午前3時ごろ、福山市箕沖町のコンビニエンスストアで、男性店員（71）に向かって包丁のようなものを突き付けた疑いです。店員にケガはなく、男は刃物を持ったままバイクで西の方向に逃走していました。調べに対し、容疑者の男は、「わたしがやったかもしれませんが、記