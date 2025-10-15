将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第２局が１６、１７日、福井県あわら市の旅館「あわら温泉美松」で行われる。第１局を制した藤井竜王が５連覇と史上３人目の「永世竜王」資格獲得へ波に乗るか、初のタイトル獲得を目指す佐々木八段が五分に戻すかという一戦だ