日経平均株価は825円値上がりし、終値は4万7672円でした。14日は、政局の不透明感や米中貿易摩擦の再燃などを受け、一時1500円以上下落しましたが、15日は、今後政権の枠組みが決まれば株価が上昇するだろうという期待感などから、上げ幅は一時1000円に迫る場面もありました。