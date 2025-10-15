◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、代打で25日ぶりに試合出場した。その後は中堅守備にも就き、好返球で本拠地を沸かせた。周東がコールされると、大歓声が起こった。同点の9回1死一塁。緒方理貢の代打で出場した。背部痛から復帰し、打席は9月20日のオリックス戦（みずほペイペイドーム