◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手が、値千金のサヨナラ適時打を放った。延長10回1死満塁で左前へ運んだ。打席での山川は眼光鋭く投手を見ていた。まさに鬼気迫る表情だった。「当てにいって（守備の）正面をついたりとか、犠牲フライ（狙い）で距離が足りずとか、三振したりとかっていうのにはな