◆りそなBリーグ2部（B2）福岡87―73愛媛（15日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）ライジングゼファー福岡が愛媛を破り、待望の今季ホーム初白星を挙げた。福岡は連敗を3で止めて2勝3敗とし、愛媛は3勝2敗。福岡は速い展開のプレーでペースをつかみ、前半を47―38とリードして終えた。第3クオーター（Q）には昨季愛媛でプレーした青木龍史が古巣相手に3連続で3点シュートを決めるなど躍動。加藤寿一もハードなディフェンス