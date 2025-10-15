¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËÂç»ö¤Ê½éÀï¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢±äÄ¹10²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤À¡£¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤â¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£½éÀï¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤»î¹ç¤À¤«¤é¤Í¡£Ã»´ü·èÀï¤Ï¾¡¤Ä¤ÈÉé¤±¤ë¤¸¤ãÂç°ã¤¤¤À¤«¤é¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿