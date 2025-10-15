¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤ÆÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡¤È¤·¤¿¡£±äÄ¹10²ó1»àËþÎÝ¤«¤é»³ÀîÊæ¹â¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Î9·î24Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤«¤éÃæ20