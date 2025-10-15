【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）は15日、最新の財政報告を公表した。2026年の先進国の政府債務残高は対国内総生産（GDP）比で平均111.8％となり、前年から1.6ポイント悪化すると分析した。30年には118.5％に達すると見込んだ。日本の26年は226.8％と、前年から2.8ポイント改善するとみたが、突出して大きくなっている。市場で金利が大幅上昇し「債務の返済コストの増加が予算を圧迫している」と指摘した。防衛や自然災