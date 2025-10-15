現役時代に鹿島アントラーズなどで活躍した元日本代表FW田代有三氏が15日、自身のX(旧ツイッター/@tashiro_yuzo)を更新し、ブラジル代表戦での勝利を喜んだ。日本は14日に味の素スタジアムで開催された国際親善試合でブラジルと対戦。前半に2失点を喫したが、後半にMF南野拓実、MF中村敬斗、FW上田綺世のゴールが生まれ、3-2で歴史的な初白星を挙げた。オーストラリア在住の田代氏は「昨日の日本代表戦楽しかったなぁ。お陰