今季、大リーグに挑戦したオリオールズの菅野智之投手が１５日、テレビ朝日系「報道ステーション」に出演。大越キャスターから１年目での１０勝を称賛され「ありがとうございます」と感謝した。この日のナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース戦のＶＴＲを振り返りながら、メジャーで対戦したドジャース・大谷翔平投手の印象を問われた。菅野は「実際に対戦してみて、ここまですごいんだな。失投を逃さない力があ