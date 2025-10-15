◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が、豪快弾を放った日本ハム・レイエスを絶賛した。レイエスは8回に松本裕樹の155キロ直球を右中間スタンドへ運ぶ本塁打をマークを放った。この日、サヨナラ打を放った山川は試合後、自らレイエスについて切り出し、「レイエス、エグくなかったですか？とんでもない