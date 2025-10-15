別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕する。15日は前検が行われた。当開催ではガールズも行われる。そのガールズケイリンには近況15連勝中の九州の顔、児玉碧衣（30＝福岡）が参戦する。九州地区のG3を華やかに彩るのは、この選手しかいない。「成績を見ると調子はいいんだと思います。思ったよりも走れているかな。競輪祭もあるけど、今は目の前の戦いをしっかり頑張りたい。1着を獲って期待に応えら