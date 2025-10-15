ＤｅＮＡは１５日、ローワン・ウィック投手（３２）が母国のカナダに帰国したと発表した。９月２６日に上半身のコンディション不良で出場選手登録抹消。その後は出場がなく、この日帰国した。来日２年目の今季は中継ぎとして４０試合に登板し４勝１敗、２１ホールド、防御率０・８４。６月２２日交流戦・ロッテ戦（横浜）では球団史上４人目の３者連続３球三振を達成。球団を通じ「まずはこの２年間、ベイスターズのユニフォ