【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比339.91ドル高の4万6610.37ドルを付けた。米金融大手の好業績を好感した買い注文が先行した。米国の金融政策が緩和方向に向かうとの観測も買いを促した。