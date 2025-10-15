これからの乾燥シーズンにぴったりの、MOTONシルクハンドクリーム「ピーチジェラート」が数量限定で登場です♡ベタつかずすっとなじむテクスチャーで手肌をしっとり整えながら、甘く芳醇なピーチとジャスミンの香りがふんわり広がります。全国のLOFTや公式オンラインストアで、2025年10月15日より先行販売開始。日常使いやギフトにもおすすめのアイテムです♪ ベタつかずなめらか手肌に