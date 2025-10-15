◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが延長戦の末、劇的なサヨナラ勝ちでアドバンテージを含めて対戦成績を2勝とした。延長10回1死満塁から山川穂高がサヨナラの左前適時打を放った。先発のリバン・モイネロは7回無失点と好投した。背部痛で戦線を離れていた周東佑京が9回1死一塁で代打出場。左飛に倒れたが、その後