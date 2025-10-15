◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが延長戦の末、劇的なサヨナラ勝ちでアドバンテージを含む2勝0敗とした。延長10回1死満塁から山川穂高がサヨナラの左前適時打を放った。先発のリバン・モイネロは7回無失点と好投した。延長10回。先頭の栗原陵矢が四球で出塁すると、小久保裕紀監督は4番の中村晃に送りバントのサ