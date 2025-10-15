福岡県警久留米署は15日、久留米市で7月末から10月ころにかけ、交流サイト（SNS）を使い、投資を誘って現金や仮想通貨をだまし取られる被害が多発しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、見知らぬ人からSNSの友達申請を受け、その人物から「仮想通貨で稼げる」「成長の見込める投資枠に当選した」などと別のSNSに誘導され、現金や仮想通貨をだまし取られる手口という。