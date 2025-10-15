「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）ＤｅＮＡが拙攻続きで完封負け。初戦を落とし、０勝２敗（リーグ優勝アドバンテージ分を含む）となった。６番・捕手でスタメン出場した山本がブレーキとなった。初回２死満塁で三ゴロ、三回２死一、二塁で三振、五回２死一、三塁で三ゴロに倒れ、七回は代打を送られた。「三回もチャンスで回してもらって打てていない自分にすごく腹