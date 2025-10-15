「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２-１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）日本ハムが延長十回サヨナラ負け。リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの１勝があり、０勝２敗となった。６番に入った清宮幸は４打数無安打。初回２死満塁ではモイネロのカーブを引っかけて一ゴロに倒れ、先制機を生かせなかった。六回は痛烈な打球が相手の好守で一ゴロになるなど、ツキもなかった。「相手にうまい