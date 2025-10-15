自民党の高市早苗総裁は１５日、臨時国会（２１日召集）の首相指名選挙や連立政権を視野に入れて立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の吉村洋文代表とそれぞれ会談した。高市氏は玉木氏との会談後、報道陣の取材に応じた。国民民主とは外交や安全保障、エネルギー政策などで一致点があることに関し「政策をスタートダッシュで、迅速に臨時国会でいろいろ実現していくためには一緒に責任を担っ