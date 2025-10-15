【女子旅プレス＝2025/10/15】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のスペシャルカフェ「TOMORROW X TOGETHER CAFE」が、2025年10月30日（木）より東京にて、11月7日（金）より愛知・大阪にて、順次期間限定でオープンする。【写真】六本木ヒルズ冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」11月4日点灯◆TXTのスペシャルカフェが3都市で開催同カフェは2025年10月22日にリリースされるTOMORROW