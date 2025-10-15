自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表・藤田共同代表との会談が行われ、高市総裁から、連立を含む首相指名選挙での協力を求め、両党は政策協議を行うことで一致しました。自民党高市総裁 「私からは来たる首班指名選挙に対するご協力のお願いをいたしました。これは連立を含めたご協力のお願いを申し上げました」高市総裁は会談で、維新の吉村代表らに対し、首相指名選挙での協力と連立政権の発足を含む連携を求めました。