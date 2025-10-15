2025年10月14日、中国のポータルサイト・捜狐に、東京・秋葉原で開催された「粤動新次元 アニメ＆トレンドトイ展」に中国・広東発のアニメが出展されたことを伝える記事が掲載された。記事はまず、「今月10日、中国・広東省のアニメ制作会社・咏声動漫が、自社の人気作品『猪猪侠（GGボンド）』と『落凡塵』を携え、東京・秋葉原で開催された『粤動新次元 アニメ＆トレンドトイ展』に登場した」と述べた。続けて、「同展示会は、広