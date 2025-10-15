◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神・近本の三盗が勝利を呼んだ。6回1死二塁。森下の初球、左腕・東のモーションを完全に盗み、三塁を陥れた。森下はその打席で決勝点となる先制の中前適時打を放った。今季6度目の盗塁王を獲得した近本は「勇気が必要でした」と振り返った。準備の賜物かと聞かれると「いやー、バッチリハマったくらいですかね」と淡々としていた。東が足を上げる