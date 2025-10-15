◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）ＤｅＮＡの先発・東克樹投手が、５回まで２安打無失点と快投を演じながら、６回に２点を失って降板した。失点につながる大きなポイントとなったのが、１死二塁で近本に決められた三盗。東にとって、２年前のＣＳと同じ痛恨のワンプレーとなった。広島と敵地マツダスタジアムで対戦した２３年のＣＳ第１ステージ。