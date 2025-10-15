ＭＬＢ１年目のシーズンを終えたオリオールズの菅野智之投手が１５日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）に生出演。スポーツコーナーの冒頭、隣に座った大越健介キャスターに「１０勝という成績、大活躍でしたね」と言われると「ありがとうございます」と笑顔で頭を下げた。