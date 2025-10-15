◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）２年連続の下克上日本一を狙うセ・リーグ２位のＤｅＮＡは、第１戦で同１位の阪神に完封負けを喫して黒星スタート。阪神に１勝のアドバンテージがあるため、０勝２敗となった。６安打の阪神を上回る８安打を放ちながら拙攻が響いて１点も奪えず。敗戦後、三浦監督は「押していた中で最後まで押し切れなかった。チ