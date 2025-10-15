【ワシントン共同】ベセント米財務長官は15日、トランプ大統領が31日から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の前に日本へ立ち寄る予定だと述べた。ワシントンで開かれたイベントで発言した。具体的な日程や内容には触れなかった。連邦政府は一部閉鎖が続いており、訪日が実現するかどうかは不透明な面もある。日本側は、日米首脳会談の実施に向けた調整を進めている。