１３日のテレビ朝日昼の再放送枠では「緊急取調室３」の第７話が放送された。宝石販売会社の社長・伴佐知恵が「元夫を殺害した」と自首してくる。取り調べに対し、２４歳年下の販売員と再婚するため、罪を償いたいと説明。容疑も固まり、すんなり終わりそうな気配だったが…。佐知恵を演じたのは、大久保佳代子。２０１９年の放送当時から「大久保佳代子って、起用の意図やセンスがハマると本職以上のインパクトが出るんだよ