昨季の冬にオマル・マルムシュ、そして今夏にウーゴ・エキティケと、続々とプレミアリーグに主力を送り出しているブンデスリーガのフランクフルト。次はSBがイングランドの標的となっているようだ。『Bild』によると、特に関心が強いのはマンチェスター・シティとアーセナルの2クラブ。ターゲットは左SBのナサニエル・ブラウンだ。22歳と若い選手で、昨年同じドイツの2部ニュルンベルクからやってきた。昨季は公式戦33試合に出場し