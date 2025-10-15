ディーン・ハイセンをはじめとする昨季の主力を引き抜かれながらも、25-26シーズンのプレミアリーグでは7試合を終えてアーセナル、リヴァプール、トッテナムに次ぐ4位につけているボーンマス。未だ黒星は1つのみと好調を維持しており、第3節にはBIG6のトッテナムを破っている。そんな好調ボーンマスを支えているのが、FWのアントワーヌ・セメンヨだ。25歳のガーナ代表FWで、今季のプレミアでは7試合で6ゴール3アシスト。得点ランキ