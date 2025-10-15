バルセロナに所属する元ポーランド代表GKヴォイチェフ・シュチェスニーが、今夏に加入したスペイン人GKジョアン・ガルシアとの関係性について述べた。スペイン『MUNDODEPOIRTIVO』が伝えている。昨夏に1度現役を引退したものの、ドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが離脱したことを受けて、バルセロナへ加入したシュチェスニー。初年度の昨季はクラブの国内3冠に大きく貢献すると、今夏には2027年夏までの新契約を