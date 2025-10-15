◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）ポストシーズンで試験導入されているNPB公認の一球速報アプリ「NPB＋（プラス）」。野球ファンに新たな楽しみ方を提供し得るアプリで、CSファイナルS第1戦、阪神―DeNAで生まれたデータに迫った。0―0の6回1死三塁で飛び出した森下の中前適時打は、打球速度171キロを記録。前進守備の間を一瞬にして抜けた強烈な打球は、NPBでもトップクラスの打球速