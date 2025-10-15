◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神はDeNAに2―0で勝利し、1位のアドバンテージ1勝に加え、通算2勝となった。先発の村上が5回5安打無失点に抑え、6回からは及川、石井、岩崎の継投に入った。6回には森下と小野寺が適時打を放ち、2点のリードを守り抜いた。ヒーローインタビューには森下と小野寺が登場。森下は「勝利することだけを1番に置いてやっていた。まずは良かった」と喜