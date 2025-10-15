◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）２年連続の下克上日本一を狙うセ・リーグ２位のＤｅＮＡは、第１戦で同１位の阪神に完封負けを喫して黒星スタート。阪神に１勝のアドバンテージがあるため、０勝２敗となった。「５番・一塁」でフル出場した牧は４打数１安打。初回２死一、二塁では遊ゴロ失、３回１死一、二塁では空振り三振、５回１死一、二塁