東京・上野公園の東京国立博物館で開催中の特別展「運慶祈りの空間―興福寺北円堂」（読売新聞社など主催）の入場者が１５日、１０万人を突破し、記念セレモニーが行われた。東京都練馬区の大学生（１９）は、鎌倉時代をテーマにしたフィールドワークの授業で先生から同展を薦められ、友人（１９）と訪れて、１０万人目に認定された。藤原誠館長から図録と運慶展グッズのぬいぐるみを、興福寺の森谷英俊貫首から色紙を贈られ