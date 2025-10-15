バルセロナは15日、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングと2029年6月まで契約延長したことを発表した。現在28歳のデ・ヨングは、2019年夏にアヤックスから完全移籍で加入。これまでに公式戦267試合に出場し、19ゴール24アシストを記録している。昨シーズンは“ラ・マシア”出身のMFマルク・ベルナルやMFマルク・カサドら若手の台頭がありながらも、公式戦46試合に出場し、クラブの国内3冠達成に大きく貢献した。当初の契約