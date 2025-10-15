ASUS JAPANが10月16日に発売する、マイクロソフトのXboxとのコラボレーションにより開発した携帯ゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」。2モデルともお借りすることができたので、この記事では主にハードウェア上の特徴と2モデルの違い、ゲームプレイ時の操作感やパフォーマンスを中心にご紹介します。XboxとコラボしたWindows 11ベースの携帯ゲーム機ROG Xbox AllyとROG Xbox Ally Xは、ハードウェアに最適化したWindows