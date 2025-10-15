◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）２年連続の下克上日本一を狙うセ・リーグ２位のＤｅＮＡは、第１戦で同１位の阪神に敗れて黒星スタート。阪神に１勝のアドバンテージがあるため、０勝２敗となった。「２番・中堅」でフル出場した桑原は５打数３安打と気を吐いたが、試合後は浮かない表情。初回無死一塁で投前にバントを転がすも、二塁封殺で送