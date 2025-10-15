きょうのドル円は東京時間に一旦１５０円台まで下落したものの、ＮＹ時間にかけて１５１．７０円付近まで戻す展開が見られている。日本の次期首相が中々決まらない中、本日のドル円は円相場というよりもドル相場に左右される展開が見られている。 ドルは主要通貨に対して約１週間ぶりの安値水準まで下落していた。前日にパウエル議長が講演で追加利下げの可能性を温存するような発言を行っていたほか、米中貿易摩擦も高まっ