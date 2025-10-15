◇パCSファイナルステージ第1戦日本ハム1―2Xソフトバンク（2025年10月15日みずほペイペイD）日本ハムの2年目捕手・進藤勇也がCSに初出場。2回1死でチーム初安打をマークした。先発・達孝太とバッテリーを組み「8番・捕手」で出場。第1打席でモイネロの外角チェンジアップを左前へ運んだ。「ボス（新庄監督）に『迷ったら代える』と言われていた。迷わず思い切っていけた」と胸を張った。上武大から23年ドラフト2位