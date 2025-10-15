パリ五輪最終予選前の大怪我からの復帰となった。日本女子代表(なでしこジャパン)の10月欧州遠征メンバーにDF遠藤純(エンジェル・シティ)が選出された。東京五輪や2度の女子W杯にも出場してきた遠藤だが、2024年2月のパリ五輪最終予選前に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱。その後は2度の手術を行い、8月に待望の実戦復帰を果たしていた。なでしこジャパンでは遠藤離脱の後に、DF北川ひかるが奮闘。しかし、左サイ