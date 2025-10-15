バルセロナは15日、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨング(28)との契約を2029年まで延長したことを発表した。F・デ・ヨングは2019年に母国の名門アヤックスから加入し、これまで中盤を主戦場にクラブ通算267試合に出場。バルセロナのオランダ人史上2番目に多い出場数を誇り、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ2回、スペインスーパーカップ2回の優勝を経験している。クラブは公式サイトで「彼の重要性は極めて高く、現在28歳の