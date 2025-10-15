今月19日は「国際生理デー」。15日、東京・渋谷区では、経営者や企業の人事担当者などおよそ100人が集まり、生理や更年期障害などの健康課題に向き合う女性が働きやすい職場作りについて考えるトークイベントが開かれました。イベントには産婦人科医の郡詩織医師らが登壇し、生理や更年期障害に影響を与える女性ホルモンの変化について解説しました。特に、うつ病や関節痛など心にも身体にも大きな影響を及ぼす更年期障害は、管理