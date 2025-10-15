インドネシア東部にある火山で、2日連続で合わせて3回の大規模な噴火が起きました。山から吹きあがる白い噴煙。インドネシアの火山地質災害対策局によりますと、東部フローレス島にあるレウォトビ・ラキラキ山で、14日深夜から15日午前にかけて3回にわたり、大規模な噴火が起こりました。噴煙の高さは最大で高度およそ1万メートルに達したということです。レウォトビ・ラキラキ山では、去年11月に死者9人を出す大規模な噴火があり