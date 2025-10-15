「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）ＤｅＮＡの先発・東が六回途中６安打２失点で敗戦投手となった。五回まで緩急自在に２安打無失点に抑える好投。六回、１死二塁から近本に意表を突く三盗を許した。ピンチを広げられ、森下に均衡を破る先制中前打を浴びた。「（三盗の）意識はありましたけど、初球からしてくるとは思わなかったので、そこは意表を突かれたかなと思い