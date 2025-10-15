６回阪神１死三塁、森下の適時打で先制を許した横浜ＤｅＮＡ・東＝甲子園プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ（６試合制）は１５日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕し、レギュラーシーズン２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズはリーグ覇者の阪神タイガースに０―２で敗れ、１勝のアドバンテージを含めて対戦成績は２敗となった。横浜ＤｅＮＡは先発のエース東克樹投手が六回途中２失点と粘りの