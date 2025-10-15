７人組ガールズグループ「ＸＧ」が、日本マクドナルド株式会社のチャリティー活動「青いマックの日」（１９日開催）に先駆けて１５日に都内で行われたライブ配信イベント「＃青いリアタイマクパ」に出演した。「青いマックの日」は、病気の子供とその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の支援を目指しており、ＸＧは今年の特別サポーターに就任。店舗では３１日までの期間限定で、７人が好きなメニューを